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Путин определил функционал Медведева на посту зампреда Совбеза РФ

12:20 08.03.2020 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил положение о Совете безопасности РФ, в котором, в частности, прописаны функции заместителя председателя и секретаря Совбеза, часть из них пересекается.

Должность заместителя председателя Совбеза была введена указом главы государства в начале текущего года, ее занял экс-премьер РФ Дмитрий Медведев. Секретарем Совета безопасности является Николай Патрушев.

В задачи заместителя председателя СБ входит, в частности, информирование президента по вопросам обеспечения национальной безопасности, в том числе согласование ежегодного доклада главе государства о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

Зампред Совбеза уполномочен выступать с разъяснениями решений, принятых Советом безопасности страны. Он также будет осуществлять по решению главы государства контроль за исполнением указаний и поручений президента в сфере национальной безопасности.

У зампреда Совбеза есть секретариат и помощники, которые назначаются на должность и освобождаются от нее президентом страны.

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