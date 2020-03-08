Президент Молдавии прервал визит в Москву
12:40 08.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке".
"Принял решение прервать рабочий визит в Москву, где на ближайшие дни были запланированы встречи с руководством Российской Федерации. Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей", - написал Додон. По его словам, все государственные учреждения республики были готовы к подобной ситуации и приняли необходимые меры.
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