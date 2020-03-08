В Италии из-за коронавируса закрывают кино, театры, музеи и отменены концерты

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все итальянские учреждения культуры закрываются из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом объявил в воскресенье министр культуры Дарио Франческини.

"С сегодняшнего дня в Италии будут закрыты кино, театры, музеи, отменены концерты. Это - тяжелый выбор", - написал министр в своем "Твиттере".

Корр. ТАСС подтвердили закрытие крупной выставки Рафаэля, открывшейся менее недели назад в римском выставочном зале "Скудерие дель Квиринале". "Да, мы закрываемся", - подтвердили в "Скудерие". Там также указали, что сроки открытия зависят от дальнейших распоряжений правительства.