ГУВД Бишкека сделало заявление по поводу женской акции на площади Победы

13:30 Источник: Интерфакс

Митинг в Бишкеке, во время которого произошла потасовка между участниками акции и местными жителями, был не согласован с городскими властями, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

"Сегодня примерно в 12:00 часов (09:00 мск) на площади Победы в Бишкеке представителями общественных движений "Феминалле" и "8/365" был организован несанкционированный стихийный митинг, который не был ранее надлежащим образом согласован с администрацией Свердловского района и мэрией Бишкека", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

По данным ГУВД столицы, организаторы не уведомили органы внутренних дел для обеспечения общественной безопасности на запланированном митинге, что "привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка на территории столицы".

Отмечается, что в Управления внутренних дел (УВД) Свердловского района были доставлены лица "с обеих сторон", которые являются предполагаемыми участниками провокаций.