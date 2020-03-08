Путин пояснил, почему важно ограничение числа сроков, на которые может избираться президент

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной". Фрагмент интервью был показан в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас вот мы рассматриваем поправки в конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. <...> Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", - сказал Путин.