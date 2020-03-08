Папа Римский Франциск был вынужден прочесть воскресную молитву по видеотрансляции

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Распространение коронавируса в Италии привело к изменению устоявшихся религиозных традиций - Папа Римский Франциск впервые прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки. Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращенном числе верующих, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News ("Ватикан ньюс").

"Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти", - пояснил понтифик перед началом проповеди.

О том, что воскресная проповедь пройдет в формате видеопослания, объявила накануне служба печати Святого престола. На такой шаг пришлось пойти в соответствии с требованиями итальянских властей, связанными с профилактикой распространения нового коронавируса.