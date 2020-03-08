В России выявлено три новых случая заражения коронавирусом
16:00 08.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях. Все эти люди посещали Италию в течение последних двух недель, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калиниградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области", - сказали в штабе, добавив, что заразившиеся посещали Италию в последние две недели.
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