В России выявлено три новых случая заражения коронавирусом

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях. Все эти люди посещали Италию в течение последних двух недель, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калиниградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области", - сказали в штабе, добавив, что заразившиеся посещали Италию в последние две недели.



