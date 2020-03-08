Турция грозит предпринять односторонние действия в Идлибе - Эрдонан

17:00 Источник: Интерфакс

Турция будет готова предпринять односторонние действия в районе Идлиба в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии", - цитирует агентство "Анадолу" выступление Эрдогана в Стамбуле.

При этом президент заверил, что Турция лишь добивается возвращения в свои дома 3,6 млн сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 млн человек, скопившихся у границы Турции в сирийской провинции Идлиб.