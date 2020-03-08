Эрдоган едет в Брюссель обсуждать проблему мигрантов и сирийский кризис
18:55 08.03.2020 Источник: Интерфакс
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в понедельник, 9 марта, в Брюссель для переговоров с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.
"Председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии встретятся с президентом Турции Эрдоганом в понедельник в 18 часов в Брюсселе (20:00 мск), чтобы обсудить вопросы отношений ЕС-Турция, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", - написал пресс-секретарь в воскресенье в своем твиттере.
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