Эрдоган едет в Брюссель обсуждать проблему мигрантов и сирийский кризис

18:55 Источник: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в понедельник, 9 марта, в Брюссель для переговоров с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.

"Председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии встретятся с президентом Турции Эрдоганом в понедельник в 18 часов в Брюсселе (20:00 мск), чтобы обсудить вопросы отношений ЕС-Турция, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", - написал пресс-секретарь в воскресенье в своем твиттере.