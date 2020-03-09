Пекину, вероятно, придется заменить своего посла в Чехии

08:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешское руководство может обратиться к Пекину с требованием произвести замену действующего посла КНР в республике. Об этом информировало в воскресенье вечером пражское сетевое издание "Актуально".

Причиной проявления крайнего недовольства чешских властей китайским послом стало его письмо, направленное в январе текущего года администрации президента республики. В документе содержались недопустимые дипломатическим протоколом заявления с целью оказать давление на председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии отказаться от реализации планов посетить с визитом Тайвань. Посольство КНР предупреждало, в частности, о негативных последствиях для самого спикера и чешских фирм, развивающих свой бизнес в Китае.

"Этот господин [посол] очень своеобразный. Что он написал [в письме по поводу визита спикера Сената на Тайвань], является [для нас] совершенно неприемлемым. Мы должны это отвергнуть", - сказал Бабиш.