Пекину, вероятно, придется заменить своего посла в Чехии
08:35 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чешское руководство может обратиться к Пекину с требованием произвести замену действующего посла КНР в республике. Об этом информировало в воскресенье вечером пражское сетевое издание "Актуально".
Причиной проявления крайнего недовольства чешских властей китайским послом стало его письмо, направленное в январе текущего года администрации президента республики. В документе содержались недопустимые дипломатическим протоколом заявления с целью оказать давление на председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии отказаться от реализации планов посетить с визитом Тайвань. Посольство КНР предупреждало, в частности, о негативных последствиях для самого спикера и чешских фирм, развивающих свой бизнес в Китае.
"Этот господин [посол] очень своеобразный. Что он написал [в письме по поводу визита спикера Сената на Тайвань], является [для нас] совершенно неприемлемым. Мы должны это отвергнуть", - сказал Бабиш.
НОВОСТИ
- 09:15 09.03.2020
- Власти КНДР отправили спецрейс с иностранцами во Владивосток
- 08:51 09.03.2020
- Российский рубль дешевеет вместе с нефтью
- 08:49 09.03.2020
- Небольшие осадки и до +10С ожидаются в Москве в понедельник
- 08:45 09.03.2020
- Биржи Токио и Гонконга открылась обвальным падением котировок
- 08:39 09.03.2020
- Нефть марки Brent подешевела до до 31,57 доллара за баррель
- 20:10 08.03.2020
- Ватикан закрыл для посещения все свои музеи в связи с эпидемией коронавируса
- 19:31 08.03.2020
- Группа по расследованию крушения "Боинга" в Донбассе продолжит работу, несмотря на начало суда по делу
- 18:55 08.03.2020
- Эрдоган едет в Брюссель обсуждать проблему мигрантов и сирийский кризис
- 17:00 08.03.2020
- Турция грозит предпринять односторонние действия в Идлибе - Эрдонан
- 16:00 08.03.2020
- В России выявлено три новых случая заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать