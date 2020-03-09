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Нефть марки Brent подешевела до до 31,57 доллара за баррель

08:39 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 43,4%, до 31,57 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:24 мск.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 49,6% и находится на отметке в 27,59 доллара за баррель.

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