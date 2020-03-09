Небольшие осадки и до +10С ожидаются в Москве в понедельник

08:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до 2 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.