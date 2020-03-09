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НОВОСТИ

Российский рубль дешевеет вместе с нефтью

08:51 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex достиг в понедельник отметки в 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года. Сейчас доллар торгуется на уровне 72,8 рубля, евро оценивается в 82,9 рубля.

Рубль по отношению к доллару и евру продолжил падение на новостях о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 31,02 доллара за баррель. К 01:25 мск Brent частично отыграла свое падение, цена на фьючерсы поднялась до 35,23 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% - до 32,48 доллара за баррель.

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