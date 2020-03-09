Власти КНДР отправили спецрейс с иностранцами во Владивосток
09:15 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый за время объявленного в КНДР карантина из-за коронавируса спецрейс авиакомпании "Эйр Корё" (Air Koryo) прилетел в понедельник утром из Пхеньяна во Владивосток. О прибытии рейса сообщается на сайте аэропорта Владивостока.
"Рейс JS 271 Пхеньян Air Koryo прибыл в 10:49 (03:49 мск)", - следует из данных онлайн-табло.
На борту самолета, как сообщалось ранее, находятся около 60 иностранцев, решивших покинуть народную республику на время карантина. В частности, спецрейсом из Пхеньяна во Владивосток вылетели 13 российских граждан. Как поясняли ТАСС в посольстве России в КНДР, это сотрудники, у которых закончились командировки, а также члены их семей.
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