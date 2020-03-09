Падение цен на нефть дает Белоруссии дополнительные шансы на переговорах с РФ - Премьер Румас
11:49 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение цен на нефть предоставляет дополнительные возможности Белоруссии в переговорах с Россией по поставкам углеводородного сырья в республику. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, слова которого приводит агентство БелТА.
"Это сегодня [дает] дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - отметил глава белорусского правительства.
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