Падение цен на нефть дает Белоруссии дополнительные шансы на переговорах с РФ - Премьер Румас

11:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение цен на нефть предоставляет дополнительные возможности Белоруссии в переговорах с Россией по поставкам углеводородного сырья в республику. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, слова которого приводит агентство БелТА.

"Это сегодня [дает] дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - отметил глава белорусского правительства.