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Большой театр отмерил гастроли во Франции

13:18 09.03.2020 Источник: Интерфакс

Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) во Франции, которые должны были проходить с 10 по 15 марта, не состоятся из-за отмены властями страны массовых мероприятий, рассчитанных более чем на 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Руководству Большого театра позвонили французские коллеги и сообщили о распоряжении властей об отмене всех массовых мероприятий, подразумевающих присутствие более 1 тысячи человек. В связи с этим гастроли театра не состоятся", - сообщил собеседник агентства.

Гастроли Большого театра весной во Франции стали традицией для ГАБТ, уточнили в пресс-службе. Ранее руководство театра сократило число артистов, которые должны были поехать на гастроли во Францию.

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