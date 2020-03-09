0
0
151
НОВОСТИ

Ашраф Гани принес присягу президента Афганистана

14:05 09.03.2020 Источник: НГ-Online

Мохаммад Ашраф Гани официально вступил в должность президента Афганистана. В присутствии судей Верховного суда страны он принес присягу главы государства. После этого к присяге уже самим доктором Гани были приведены новые вице-президенты Афганистана Амрулла Салех и Сарвар Даниш.

На церемонии принесения присяги присутствовали спецпредставитель США посол Залмай Халилзад, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей, командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер, глава миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.

Андрей Серенко.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:20 09.03.2020
На территории РФ выявлено еще три случая заражения коронавирусом
0
16
14:15 09.03.2020
Ярослав Качиньский намерен приехать в Смоленск в 10-ю годовщину крушения Ту-154М польского правительства
0
161
13:29 09.03.2020
Ашраф Гани вступает в должность избранного президента Афганистана
0
200
13:18 09.03.2020
Большой театр отмерил гастроли во Франции
0
214
11:49 09.03.2020
Падение цен на нефть дает Белоруссии дополнительные шансы на переговорах с РФ - Премьер Румас
0
307
10:24 09.03.2020
Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих нефтяных доходов - Минфин
0
424
10:02 09.03.2020
Финалисты Олимпиады по искусственному интеллекту смогут стажироваться в компаниях экосистемы Сбербанка
0
339
09:15 09.03.2020
Власти КНДР отправили спецрейс с иностранцами во Владивосток
0
449
08:51 09.03.2020
Российский рубль дешевеет вместе с нефтью
0
515
08:49 09.03.2020
Небольшие осадки и до +10С ожидаются в Москве в понедельник
0
372

Возврат к списку