Ашраф Гани принес присягу президента Афганистана

14:05 Источник: НГ-Online

Мохаммад Ашраф Гани официально вступил в должность президента Афганистана. В присутствии судей Верховного суда страны он принес присягу главы государства. После этого к присяге уже самим доктором Гани были приведены новые вице-президенты Афганистана Амрулла Салех и Сарвар Даниш.

На церемонии принесения присяги присутствовали спецпредставитель США посол Залмай Халилзад, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей, командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер, глава миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.

Андрей Серенко.



