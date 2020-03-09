Ашраф Гани принес присягу президента Афганистана
14:05 09.03.2020 Источник: НГ-Online
Мохаммад Ашраф Гани официально вступил в должность президента Афганистана. В присутствии судей Верховного суда страны он принес присягу главы государства. После этого к присяге уже самим доктором Гани были приведены новые вице-президенты Афганистана Амрулла Салех и Сарвар Даниш.
На церемонии принесения присяги присутствовали спецпредставитель США посол Залмай Халилзад, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей, командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер, глава миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.
Андрей Серенко.
НОВОСТИ
- 15:20 09.03.2020
- На территории РФ выявлено еще три случая заражения коронавирусом
- 14:15 09.03.2020
- Ярослав Качиньский намерен приехать в Смоленск в 10-ю годовщину крушения Ту-154М польского правительства
- 13:29 09.03.2020
- Ашраф Гани вступает в должность избранного президента Афганистана
- 13:18 09.03.2020
- Большой театр отмерил гастроли во Франции
- 11:49 09.03.2020
- Падение цен на нефть дает Белоруссии дополнительные шансы на переговорах с РФ - Премьер Румас
- 10:24 09.03.2020
- Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих нефтяных доходов - Минфин
- 10:02 09.03.2020
- Финалисты Олимпиады по искусственному интеллекту смогут стажироваться в компаниях экосистемы Сбербанка
- 09:15 09.03.2020
- Власти КНДР отправили спецрейс с иностранцами во Владивосток
- 08:51 09.03.2020
- Российский рубль дешевеет вместе с нефтью
- 08:49 09.03.2020
- Небольшие осадки и до +10С ожидаются в Москве в понедельник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать