Ярослав Качиньский намерен приехать в Смоленск в 10-ю годовщину крушения Ту-154М польского правительства
14:15 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в 10-ю годовщину катастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154М, в которой погиб его брат, президент республики Лех Качиньский и еще 95 человек. Об этом сообщил в понедельник портал "Онет" со ссылкой на источники в партии власти. "Это было желанием и решением Качиньского", - приводит портал слова представителя партии власти.
По этой информации, на минувшей неделе представители канцелярии польского правительства посещали Смоленск и Катынь, чтобы подготовить предстоящий визит. Ранее о планах посетить РФ в связи с 10-й годовщиной катастрофы Ту-154М и 80-й годовщиной катынской трагедии проинформировал премьер- министр Польши Матеуш Моравецкий.
В конце февраля МИД РФ заявил, что Москва окажет планирующей посетить Смоленск и Катынь в начале апреля польской делегации необходимое содействие.
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