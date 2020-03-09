Орбитальный грузовик Cargo Dragon успешно пристыковали к МКС

15:40 Источник: Интерфакс

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по присоединению "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Harmony была завершена в 15:18 мск, отметили в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас). "Присоединение успешно завершено", - сказали в NASA.

Ранее сблизившийся с МКС корабль в 13:25 мск был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Джессика Меир. Последующая подводка корабля Cargo Dragon дистанционной рукой-манипулятором к станции и сам процесс пристыковки осуществлялись по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.