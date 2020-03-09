На территории РФ выявлено еще три случая заражения коронавирусом
15:20 09.03.2020 Источник: Интерфакс
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
"За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в городе Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ, опубликованном в понедельник.
Результаты подтверждены в установленном порядке, уточнили в штабе. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их обследование.
Общее число официально зарегистрированных случаев Covid-19 в России, таким образом, за минувшие сутки выросло с 17 до 20, уточнили в штабе.
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