Погода в Москве поставила очередной абсолютный рекорд
16:00 09.03.2020 Источник: Интерфакс
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 14:00 понедельника поднялась до плюс 11,3 градусов, что стало максимальным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и Московской области.
"Воздух прогрелся до 11,3 градусов, что на 1,3 градуса выше прежнего рекордного значения для 9 марта, установленного в 2017 году. Окончание значение нового рекорда станет известно к концу дня", - сказал собеседник агентства.
По его словам, рекордные значения обновляются третьи сутки подряд. 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, превысив на 3 градуса прежний максимум 2002 года, 8 марта - до 8,6 градуса, что на 0,3 градуса выше максимума дня 2014 года. Кроме того, в прошедшую пятницу повторился температурный рекорд 1995 года - плюс 6,5 градусов.
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