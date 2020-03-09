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НОВОСТИ

Саудовская Аравия не намерена вести с Россией "нефтяную войну" - СМИ

15:50 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК, знакомый с планами саудовских властей.

"Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке", - сказал высокопоставленный источник, добавив, что механизм ОПЕК+ жив и может работать.

В то же время он подтвердил, что без решения ОПЕК+ ничто не ограничивает планы Saudi Aramco в апреле.

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