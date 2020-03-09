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НОВОСТИ

Умер известный киноактер Макс фон Сюдов

16:00 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведско-французский актер Макс фон Сюдов умер в воскресенье во Франции на 91-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил журнал "Пари-матч" (Paris Match) со ссылкой на вдову артиста. Причина смерти не уточняется.

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