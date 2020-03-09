Covid-19 через продукты питания не передается - EFSA

16:20 Источник: Интерфакс

Инфекция коронавируса не передается через пищу, заявило Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA).

"EFSA внимательно следит за ситуацией, связанной со вспышкой коронавирусной болезни (Covid-19), которая затрагивает большое количество стран мира, - говорится в распространенном в понедельник коммюнике этого агентства ЕС.

"В настоящее время нет доказательств того, что пища является вероятным источником или путем передачи вируса", - сказали в EFSA.

"Опыт предыдущих вспышек родственных коронавирусов, таких как тяжелый острый респираторный синдром коронавируса (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром коронавируса (MERS-CoV), показывает, что передачи через пищу не происходит", - заявил главный научный сотрудник EFSA Марта Хугас.