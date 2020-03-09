0
0
71
НОВОСТИ

Covid-19 через продукты питания не передается - EFSA

16:20 09.03.2020 Источник: Интерфакс

Инфекция коронавируса не передается через пищу, заявило Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA).

"EFSA внимательно следит за ситуацией, связанной со вспышкой коронавирусной болезни (Covid-19), которая затрагивает большое количество стран мира, - говорится в распространенном в понедельник коммюнике этого агентства ЕС.

"В настоящее время нет доказательств того, что пища является вероятным источником или путем передачи вируса", - сказали в EFSA.

"Опыт предыдущих вспышек родственных коронавирусов, таких как тяжелый острый респираторный синдром коронавируса (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром коронавируса (MERS-CoV), показывает, что передачи через пищу не происходит", - заявил главный научный сотрудник EFSA Марта Хугас.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 06.03.2020
В Донбассе подорвалась украинская БМП
0
311
10:00 06.03.2020
Военные вирусологи подключились к борьбе с коронавирусом
0
300
11:45 05.03.2020
Совместная делегация Минобороны РФ и МКВ находится в Бразилии со специальным визитом
0
324
10:05 05.03.2020
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
0
349
09:05 05.03.2020
Названа причина взрыва боеприпаса в военной части под Мурманском
0
378
09:00 05.03.2020
Россия усилила военное присутствие в Сирии - Reuters
0
395
08:15 05.03.2020
Среди атакующих сирийские войска в Идлибе исламистов обнаружились боевики, говорящие по-русски - СМИ
0
382
14:00 04.03.2020
Террористы в сирийском Саракибе пытались провести химическую атаку - Центр по примирению
0
415
13:20 04.03.2020
США могут разместить в космосе оружие в ближайшее время - МИД РФ
0
438
12:05 04.03.2020
Министры обороны Эстонии и США считают РФ главной угрозой для НАТО
0
431

Возврат к списку