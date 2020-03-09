Следователи по делу о крушении "Боинга" в Украине "приняли к сведению" данные, представленные Россией
16:50 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Нидерландов изучила все доказательства по делу крушения рейса MH17 на востоке Украины, представленные РФ. Об этом заявил в понедельник прокурор Вард Фердинандуссе, выступая перед судьями.
"В ходе своей работы следователи изучили все возможные причины крушения рейса MH17, - сказал он. - И Совместная следственная группа (ССГ) пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук", который был доставлен на территорию Украины из РФ".
"ССГ изучила и другие сценарии крушения: что крушение произошло в результате взрыва на борту, что самолет был сбит военным самолетом или украинскими вооруженными силами, - заметил Фердинандуссе. - Все эти сценарии изучены в ходе расследования, и все соответствующие доказательства представлены в деле. Эти доказательства включают множество документов, предоставленных Российской Федерацией. Вся информация, которую РФ предоставила ССГ или озвучила на пресс-конференциях, была принята во внимание и изучена в ходе расследования".
Прокурор пообещал, что в процессе рассмотрения дела все доказательства будут представлены суду, на основе их судьи должны будут сделать вывод относительно виновности или невиновности четырех подозреваемых.
НОВОСТИ
- 16:32 06.03.2020
- В Донбассе подорвалась украинская БМП
- 10:00 06.03.2020
- Военные вирусологи подключились к борьбе с коронавирусом
- 11:45 05.03.2020
- Совместная делегация Минобороны РФ и МКВ находится в Бразилии со специальным визитом
- 10:05 05.03.2020
- Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
- 09:05 05.03.2020
- Названа причина взрыва боеприпаса в военной части под Мурманском
- 09:00 05.03.2020
- Россия усилила военное присутствие в Сирии - Reuters
- 08:15 05.03.2020
- Среди атакующих сирийские войска в Идлибе исламистов обнаружились боевики, говорящие по-русски - СМИ
- 14:00 04.03.2020
- Террористы в сирийском Саракибе пытались провести химическую атаку - Центр по примирению
- 13:20 04.03.2020
- США могут разместить в космосе оружие в ближайшее время - МИД РФ
- 12:05 04.03.2020
- Министры обороны Эстонии и США считают РФ главной угрозой для НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать