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НОВОСТИ

Президент США в своем стиле объяснил причину падения рынков

18:10 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций "лживых СМИ". Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков", - заявил он. "Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей", - добавил также Трамп.

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