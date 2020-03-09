ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса COVID-19 стала очень реальной

19:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что риск пандемии COVID-19 (заболевания, вызванного новым коронавирусом) увеличился и она стала реальной. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Угроза пандемии стала очень реальной", - сказал он. Вместе с тем глава ВОЗ подчеркнул, что болезнь получила "неравномерное распространение" в мире, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран.