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ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса COVID-19 стала очень реальной

19:38 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что риск пандемии COVID-19 (заболевания, вызванного новым коронавирусом) увеличился и она стала реальной. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Угроза пандемии стала очень реальной", - сказал он. Вместе с тем глава ВОЗ подчеркнул, что болезнь получила "неравномерное распространение" в мире, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран.

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