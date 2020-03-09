Турция обратилась к НАТО за "дополнительной помощью" по Сирии

20:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами". Об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.