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Турция обратилась к НАТО за "дополнительной помощью" по Сирии

20:03 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами". Об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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