Израиль вводит жесткие меры для въезжающих в страну из-за коронавируса

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля вводят обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех возвращающихся в страну граждан, иностранцев же будут допускать только при наличии места, где они смогут провести в изоляции две недели. Об этом сообщила в понедельник государственная радиостанция "Кан" со ссылкой на официального представителя Минздрава.