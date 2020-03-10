Карантинные меры расширились на всю территорию Италии

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.

"Учитывая последние данные, рост числа заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны", - сказал Конте на пресс-конференции, транслировавшейся в "Фейсбуке". Он уточнил, что передвижения возможны только при наличии веских причин, среди которых необходимость по рабочим или семейным обстоятельствам, а также по состоянию здоровья. Новые нормы вступают в силу 10 марта.

Кроме того, Конте объявил о закрытии до 3 апреля всех учебных заведений в стране.

"Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как "я остаюсь дома". Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии", - сказал премьер. Конте уточнил, что выезд итальянцев за границу не ограничивается, но "продолжится контроль над въезжающими в Италию". По его словам, ограничения пока не коснутся общественного транспорта, "чтобы люди могли продолжать добираться до места работы".

Ранее было объявлено о закрытии всех развлекательных заведений, спортивных клубов, салонов красоты, а также горнолыжных курортов. По всей Италии закрыты учреждения культуры.