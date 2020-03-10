Госархив впервые покажет переписку Сталина, Черчилля м Рузвельта в рамках выставки

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный архив Российской Федерации 23 апреля откроет выставку "Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом". Об этом корр. ТАСС в преддверии Дня архивов, отмечаемого во вторник, рассказал научный руководитель Госархива РФ историк Сергей Мироненко.

"К 75-летнему юбилею Победы мы делаем выставку "Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом". Акцент будет сделан на совместных усилиях трех великих держав в борьбе с фашистской угрозой и с Гитлером. Мы покажем, что, несмотря на все идеологические, экономические, политические разногласия, перед огромной угрозой - гитлеровской Германией - лидеры трех держав сумели договориться и совместными усилиями победили эту страшную заразу", - рассказал Мироненко.

По его словам, экспозиция включит множество новых документов. "Впервые будет демонстрироваться переписка Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, оригиналы писем которых хранятся в архиве МИД РФ, - поделился он. - Здесь главное - взаимоотношения трех лидеров. Черчиллю, который столько сил вложил для борьбы с советским - с революцией, с новой властью, - было крайне трудно найти общий язык со Сталиным. Интересно увидеть, как складывался этот союз, как возникла переписка. Феномен совершенно невероятный".