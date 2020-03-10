0
0
46
НОВОСТИ

Госархив впервые покажет переписку Сталина, Черчилля м Рузвельта в рамках выставки

07:40 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный архив Российской Федерации 23 апреля откроет выставку "Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом". Об этом корр. ТАСС в преддверии Дня архивов, отмечаемого во вторник, рассказал научный руководитель Госархива РФ историк Сергей Мироненко.

"К 75-летнему юбилею Победы мы делаем выставку "Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом". Акцент будет сделан на совместных усилиях трех великих держав в борьбе с фашистской угрозой и с Гитлером. Мы покажем, что, несмотря на все идеологические, экономические, политические разногласия, перед огромной угрозой - гитлеровской Германией - лидеры трех держав сумели договориться и совместными усилиями победили эту страшную заразу", - рассказал Мироненко.

По его словам, экспозиция включит множество новых документов. "Впервые будет демонстрироваться переписка Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, оригиналы писем которых хранятся в архиве МИД РФ, - поделился он. - Здесь главное - взаимоотношения трех лидеров. Черчиллю, который столько сил вложил для борьбы с советским - с революцией, с новой властью, - было крайне трудно найти общий язык со Сталиным. Интересно увидеть, как складывался этот союз, как возникла переписка. Феномен совершенно невероятный".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:15 10.03.2020
Командование ВС США сообщило о переброске тяжелых бомбардировщиков B-2 Spiri в Европу
0
0
07:50 10.03.2020
Карантинные меры расширились на всю территорию Италии
0
52
07:30 10.03.2020
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закончились падением индексов
0
28
21:15 09.03.2020
Израиль вводит жесткие меры для въезжающих в страну из-за коронавируса
0
658
20:03 09.03.2020
Турция обратилась к НАТО за "дополнительной помощью" по Сирии
0
700
19:38 09.03.2020
ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса COVID-19 стала очень реальной
0
806
18:10 09.03.2020
Президент США в своем стиле объяснил причину падения рынков
0
828
16:50 09.03.2020
Следователи по делу о крушении "Боинга" в Украине "приняли к сведению" данные, представленные Россией
0
943
16:20 09.03.2020
Covid-19 через продукты питания не передается - EFSA
0
873
16:00 09.03.2020
Умер известный киноактер Макс фон Сюдов
0
868

Возврат к списку