Около 400 выставок во всем мире отменено из-за коронавируса - СМИ

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 400 коммерческих выставок во всем мире, в 10 из которых участие компаний из РФ должен был организовать Российский экспортный центр (РЭЦ), были отменены в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Китай - основной потребитель наших несырьевых неэнергетических товаров, в 2019 году объем поставок составил $14,5 млрд. Поэтому неудивительно, что распространение коронавируса приведет к сложностям для российских поставщиков. Эпидемия уже усложнила транспортировку, а также процесс заключения сделок, поскольку люди привыкли вести переговоры лично, а сейчас вынуждены отдавать предпочтение видеосвязи. Кроме того, из соображений безопасности уже отменили по всему миру около 400 коммерческих выставок, в десяти из которых участие российских экспортеров должен был организовывать РЭЦ", - сказала Никишина.

По ее словам, центр оценит влияние коронавируса на экспорт после анализа первых данных за начало 2020 года. Никишина отметила, что РЭЦ нацелен не на корректировку экспортных планов, а на максимизацию экспортных результатов с помощью эффективной работы, а также выразила надежду на то, что сложившаяся ситуация с коронавирусом позволит пересмотреть существующие деловые практики.