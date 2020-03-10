Нефть марки Brent подорожала на 7%

09:00 Источник: RNS

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже выросла на 7% и составила $36,89 за баррель. По состоянию на 7.06 (мск) нефть марки Brent подорожала на 2,53 руб. или на 7.36%, — до $36,89 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 7.06 выросла на 2,09 руб. или на 6,71% и составила $33,22 за баррель.

Ранее цены на нефть марки Brent упали до минимума с февраля 2016 года — ниже $35 за баррель. RNS