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В США разрабатывают беспилотную подлодку, способную атаковать без приказа

09:05 10.03.2020 Источник: Известия

Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.

Субмарина представлена в документах как автономная система подводного оружия для тайного использования. Предполагается, что новая подлодка поступит на вооружение в 2023 году, сообщает издание New Scientist.

Отмечается, что разработка позволит ликвидировать подводные мины и прокладывать оптимальный маршрут.

В феврале стало известно, что Вашингтон оснастит ударные подводные лодки класса «Вирджиния» гиперзвуковыми ракетами к 2028 году. Эту статью предлагается включить в военный бюджет на 2021-й финансовый год (он начнется 1 октября 2020 года).  Известия

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