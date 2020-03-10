Коронавирусом заразился министр культуры Франции
09:20 10.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Министр культуры Франции заразился коронавирусом. Результаты теста Франка Риестера оказались положительными, передаёт агентство France-Presse. По его информации, сейчас чиновник находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально.
По последним данным, число заразивших коронавирусом во Франции достигло 1412, 25 человек скончались. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 09:32 10.03.2020
- Глава НАТО пообещал обеспечить поддержку Турции
- 09:05 10.03.2020
- В США разрабатывают беспилотную подлодку, способную атаковать без приказа
- 09:00 10.03.2020
- Нефть марки Brent подорожала на 7%
- 08:45 10.03.2020
- Около 400 выставок во всем мире отменено из-за коронавируса - СМИ
- 08:30 10.03.2020
- В Москву вылетели дипломаты эвакуированные спецрейсом из КНДР - МИД
- 08:15 10.03.2020
- Командование ВС США сообщило о переброске тяжелых бомбардировщиков B-2 Spiri в Европу
- 07:50 10.03.2020
- Карантинные меры расширились на всю территорию Италии
- 07:40 10.03.2020
- Госархив впервые покажет переписку Сталина, Черчилля м Рузвельта в рамках выставки
- 07:30 10.03.2020
- Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закончились падением индексов
- 21:15 09.03.2020
- Израиль вводит жесткие меры для въезжающих в страну из-за коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать