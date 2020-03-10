Коронавирусом заразился министр культуры Франции

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Министр культуры Франции заразился коронавирусом. Результаты теста Франка Риестера оказались положительными, передаёт агентство France-Presse. По его информации, сейчас чиновник находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально.

По последним данным, число заразивших коронавирусом во Франции достигло 1412, 25 человек скончались. Говорит Москва