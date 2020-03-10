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НОВОСТИ

Глава НАТО пообещал обеспечить поддержку Турции

09:32 10.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Турция обратилась к НАТО за дополнительной помощью в Сирии. Президент Реджеп Эрдоган по итогам встречи с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом сказал, что альянсу необходимо продемонстрировать солидарность с Анкарой, которая борется с угрозами, исходящими из арабской республики. Его слова передает телеканал TRT. Глава НАТО в ответ пообещал обеспечить поддержку и поприветствовал диалог, начатый на днях между Турцией и Евросоюзом.

Ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась в начале года, когда там был сорван режим прекращения огня.  Эхо Москвы

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