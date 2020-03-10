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НОВОСТИ

В России серьезно выросло число заболевших коклюшем

10:00 10.03.2020 Источник: РБК

Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших). По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года. Данные по запросу редакции предоставил Росстат.

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.

Несмотря на то что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, заболеваемость им в стране продолжает расти, подтвердил РБК главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его словам, треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина — не прививались. Согласно календарю профилактических прививок от коклюша прививают в возрасте трех месяцев, четырех с половиной месяца и полутора лет.

«В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет», — рассказал он.

Одной из причин роста числа заболевших Брико называет отсутствие своевременной вакцинации у детей.

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