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НОВОСТИ

Си Цзиньпин прибыл в Ухань

10:05 10.03.2020 Источник: Газета.Ru

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Как стало известно, лидер республики ознакомится с принимаемыми в городе мерами по борьбе с новым коронавирусом.

Также Си Цзиньпин во время своего визита в Ухань побеседует с врачами, социальными работниками, военными, полицейскими, добровольцами, пациентами и обычными жителями.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 4011 человек. Газета.Ru

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