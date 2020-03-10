Си Цзиньпин прибыл в Ухань
10:05 10.03.2020 Источник: Газета.Ru
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Как стало известно, лидер республики ознакомится с принимаемыми в городе мерами по борьбе с новым коронавирусом.
Также Си Цзиньпин во время своего визита в Ухань побеседует с врачами, социальными работниками, военными, полицейскими, добровольцами, пациентами и обычными жителями.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 4011 человек. Газета.Ru
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