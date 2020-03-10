Россиян почти перестала интересовать политика - опрос
10:20 10.03.2020 Источник: Ведомости
У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами, считают 39% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». По мнению 32% опрошенных, главное для этих людей – сама власть. И лишь на 3-м месте ответ «это люди, которые заботятся о благе народа» (29%). Но если по первым двум позициям мнение респондентов с 2013 г. почти не изменилось, то доля россиян, выбравших третий вариант, возросла почти втрое. Выросла и доля тех, кто считает людей у власти «знающими специалистами» (с 18 до 27%).
При этом за последние 1,5 года россиян стала еще меньше интересовать политика: если в 2018 г. таких было 18%, то сейчас – лишь 13%. Доля тех, кому политика совсем или почти не интересна, осталась примерно той же (48%).
Новости
- 11:20 10.03.2020
- Командующий войсками США в Европе отправлен на карантин
- 11:05 10.03.2020
- Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Путин
- 11:00 10.03.2020
- Курс доллара на Мосбирже превысил 72 руб., евро вырос до 85 руб.
- 10:32 10.03.2020
- США начали первую фазу вывода войск из Афганистана
- 10:05 10.03.2020
- Си Цзиньпин прибыл в Ухань
- 10:00 10.03.2020
- В России серьезно выросло число заболевших коклюшем
- 09:32 10.03.2020
- Глава НАТО пообещал обеспечить поддержку Турции
- 09:20 10.03.2020
- Коронавирусом заразился министр культуры Франции
- 09:05 10.03.2020
- В США разрабатывают беспилотную подлодку, способную атаковать без приказа
- 09:00 10.03.2020
- Нефть марки Brent подорожала на 7%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать