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НОВОСТИ

Россиян почти перестала интересовать политика - опрос

10:20 10.03.2020 Источник: Ведомости

У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами, считают 39% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». По мнению 32% опрошенных, главное для этих людей – сама власть. И лишь на 3-м месте ответ «это люди, которые заботятся о благе народа» (29%). Но если по первым двум позициям мнение респондентов с 2013 г. почти не изменилось, то доля россиян, выбравших третий вариант, возросла почти втрое. Выросла и доля тех, кто считает людей у власти «знающими специалистами» (с 18 до 27%).

При этом за последние 1,5 года россиян стала еще меньше интересовать политика: если в 2018 г. таких было 18%, то сейчас – лишь 13%. Доля тех, кому политика совсем или почти не интересна, осталась примерно той же (48%).

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