США начали первую фазу вывода войск из Афганистана
10:32 10.03.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Соединенные Штаты начали первую фазу вывода войск из Афганистана в рамках мирного соглашения с радикальным исламистским движением Талибан (запрещенным в России и других странах мира).
На первом этапе Вашингтон пообещал уменьшить количество своих военных, дислоцированных в стране, с нынешних около 13 тыс. до 8,6 тыс. Это должно произойти в течение 135 дней с момента подписания соглашения в Дохе, то есть с 28 февраля.
В случае если талибы будут соблюдать договоренности, американские войска должны полностью покинуть Афганистан за 14 месяцев. Русская служба Би-би-си
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