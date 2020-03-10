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НОВОСТИ

США начали первую фазу вывода войск из Афганистана

10:32 10.03.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Соединенные Штаты начали первую фазу вывода войск из Афганистана в рамках мирного соглашения с радикальным исламистским движением Талибан (запрещенным в России и других странах мира).

На первом этапе Вашингтон пообещал уменьшить количество своих военных, дислоцированных в стране, с нынешних около 13 тыс. до 8,6 тыс. Это должно произойти в течение 135 дней с момента подписания соглашения в Дохе, то есть с 28 февраля.

В случае если талибы будут соблюдать договоренности, американские войска должны полностью покинуть Афганистан за 14 месяцев.  Русская служба Би-би-си

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