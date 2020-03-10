Курс доллара на Мосбирже превысил 72 руб., евро вырос до 85 руб.

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 72,99 рубля. Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 руб. в марте 2016 г., евро достигал 85 руб. в феврале 2016 г.

Ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов Московской биржи во вторник. Так, индекс Мосбиржи упал на 10,4% - до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 г).

Акции российских компаний во вторник на Московской бирже обрушились в цене после падения нефтяных цен. Согласно данным торговой площадки, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз"), потребительского сектора - до 28% ("М.Видео", "Магнит", X5 Retail Group, ).

Котировки российского финансового сектора также рухнули. Сбербанк потерял порядка 13%, ВТБ - 12%. Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: "Яндекс" ушел в минус на 7%, "Ростелеком" - на 9%, АФК "Системы" - на 12%.

В понедельник, 9 марта, ценные бумаги российских компаний рухнули на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах.