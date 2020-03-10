0
0
47
НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже превысил 72 руб., евро вырос до 85 руб.

11:00 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 72,99 рубля. Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 руб. в марте 2016 г., евро достигал 85 руб. в феврале 2016 г.

Ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов Московской биржи во вторник. Так, индекс Мосбиржи упал на 10,4% - до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 г).

Акции российских компаний во вторник на Московской бирже обрушились в цене после падения нефтяных цен. Согласно данным торговой площадки, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз"), потребительского сектора - до 28% ("М.Видео", "Магнит", X5 Retail Group, ).

Котировки российского финансового сектора также рухнули. Сбербанк потерял порядка 13%, ВТБ - 12%. Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: "Яндекс" ушел в минус на 7%, "Ростелеком" - на 9%, АФК "Системы" - на 12%.

В понедельник, 9 марта, ценные бумаги российских компаний рухнули на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 10.03.2020
Командующий войсками США в Европе отправлен на карантин
0
1
11:05 10.03.2020
Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Путин
0
41
10:32 10.03.2020
США начали первую фазу вывода войск из Афганистана
0
99
10:20 10.03.2020
Россиян почти перестала интересовать политика - опрос
0
125
10:05 10.03.2020
Си Цзиньпин прибыл в Ухань
0
157
10:00 10.03.2020
В России серьезно выросло число заболевших коклюшем
0
165
09:32 10.03.2020
Глава НАТО пообещал обеспечить поддержку Турции
0
206
09:20 10.03.2020
Коронавирусом заразился министр культуры Франции
0
185
09:05 10.03.2020
В США разрабатывают беспилотную подлодку, способную атаковать без приказа
0
216
09:00 10.03.2020
Нефть марки Brent подорожала на 7%
0
224

Возврат к списку