Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Путин
11:05 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, заявил президент РФ Владимир Путин.
Комментируя популярный слоган "Можем повторить", которым россияне часто украшают свои автомобили, Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, - отметил президент. - Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату". "И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - заверил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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