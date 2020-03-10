0
0
133
НОВОСТИ

Потребители саудовской нефти запросили в апреле на 30-50% большие объемы - Bloomberg

11:32 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По крайней мере три потребителя нефти Саудовской Аравии запросили у нее на 30-50% большие объемы, чем планировали в апреле изначально. Как сообщает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники, такой шаг связан с понижением Эр-Риядом цен на нефть.

По данным собеседников, два из этих заказчиков - нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на северо- востоке Азии. Они планируют переработать часть дополнительных закупок, а остальной объем намерены отправить в хранилища.

Как отмечает агентство, дополнительные закупки нефти у Эр-Рияда могут означать, что потребители будут покупать значительное меньшие объемы на спотовом рынке. Это в свою очередь может негативно отразиться на рынках, на которых компании обычно продают нефть по тендерам и спотовым транзакциям, что затрагивает запад Африки и часть потоков российской нефти.

Цены на нефть упали на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи в условиях падения спроса из-за распространения коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако против этого выступили Россия и Казахстан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:35 10.03.2020
Пятикратный обладатель премии "Эмми" Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
0
52
12:32 10.03.2020
В Сингапуре выявили новые симптомы коронавируса
0
67
12:20 10.03.2020
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России
0
84
12:12 10.03.2020
Мэр Собянин открыл Центр гибкой электроники в Новой Москве
0
95
12:05 10.03.2020
Поправками к конституции предложено закрепить, что дети - важнейший приоритет госполитики
0
108
12:00 10.03.2020
89% гостей парка "Остров мечты" будут рекомендовать его своим знакомым
0
114
12:00 10.03.2020
Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая
0
115
11:25 10.03.2020
МКБ начал запуск пользовательских сервисов после обновления автоматизированной банковской системы
0
148
11:20 10.03.2020
Командующий войсками США в Европе отправлен на карантин
0
149
11:05 10.03.2020
Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Путин
0
165

Возврат к списку