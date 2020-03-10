МКБ начал запуск пользовательских сервисов после обновления автоматизированной банковской системы
11:25 10.03.2020
Московский кредитный банк (МКБ) сообщил об успешном завершении обновления автоматизированной банковской системы (АБС). В банке предупреждают, что в рамках перехода на новую АБС ряд сервисов может работать с временными ограничениями, и приносят извинения за возможные неудобства. Для стабилизации работы всех систем в условиях высокой нагрузки на пользовательские сервисы потребуется дополнительное время.
Новая АБС, о смене которой МКБ объявлял ранее, позволит модернизировать ИТ-процессы в банке, ускорить развитие услуг и сервисов и эффективнее осуществлять значительно больший объем клиентских операций.
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