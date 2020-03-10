Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая
12:00 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы, считает президент России Владимир Путин.
Отвечая в ходе интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на вопрос, важен ли для него приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая, глава государства заявил: "Вообще не важно. Это наш праздник".
При этом Путин посоветовал приехать лидерам стран, которые составляли антигитлеровскую коалицию. "Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать", - отметил глава государства. "Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет - это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой", - добавил Путин.
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