0
0
88
НОВОСТИ

Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая

12:00 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы, считает президент России Владимир Путин.

Отвечая в ходе интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на вопрос, важен ли для него приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая, глава государства заявил: "Вообще не важно. Это наш праздник".

При этом Путин посоветовал приехать лидерам стран, которые составляли антигитлеровскую коалицию. "Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать", - отметил глава государства. "Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет - это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой", - добавил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:35 10.03.2020
Пятикратный обладатель премии "Эмми" Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
0
52
12:32 10.03.2020
В Сингапуре выявили новые симптомы коронавируса
0
67
12:20 10.03.2020
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России
0
84
12:12 10.03.2020
Мэр Собянин открыл Центр гибкой электроники в Новой Москве
0
95
12:05 10.03.2020
Поправками к конституции предложено закрепить, что дети - важнейший приоритет госполитики
0
108
12:00 10.03.2020
89% гостей парка "Остров мечты" будут рекомендовать его своим знакомым
0
114
11:32 10.03.2020
Потребители саудовской нефти запросили в апреле на 30-50% большие объемы - Bloomberg
0
160
11:25 10.03.2020
МКБ начал запуск пользовательских сервисов после обновления автоматизированной банковской системы
0
148
11:20 10.03.2020
Командующий войсками США в Европе отправлен на карантин
0
149
11:05 10.03.2020
Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Путин
0
165

Возврат к списку