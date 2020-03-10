Поправками к конституции предложено закрепить, что дети - важнейший приоритет госполитики

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил во вторник, что поправками к конституции планируется закрепить, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики в РФ.

"Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации" - тоже, видимо, не самая удачная формулировка, - сказал он журналистам. - Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества".