Поправками к конституции предложено закрепить, что дети - важнейший приоритет госполитики
12:05 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил во вторник, что поправками к конституции планируется закрепить, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики в РФ.
"Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации" - тоже, видимо, не самая удачная формулировка, - сказал он журналистам. - Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества".
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