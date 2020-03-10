89% гостей парка "Остров мечты" будут рекомендовать его своим знакомым

12:00

Горожане высоко оценили уровень парка развлечений «Остров мечты» - согласно данным исследования института социального маркетинга «Инсомар», 87% посетителей оценили его положительно. Тематический парк открылся 29 февраля в Нагатинской пойме в Москве.

«89% россиян, побывавших в парке развлечений на выходных, довольны проведенным временем. Не понравился «Остров мечты» всего 3%. Еще 8% затруднились с оценкой. Половина посетителей (54%) ставят русскому «Диснейленду» твердую «пятерку» по пятибалльной шкале. Еще 33% оценивают комплекс как «хороший», 9% - на «троечку». Средняя оценка - 4,37 балла», - сообщают представители института.

По мнению 95% респондентов, подобный парк развлечений был нужен в Москве. 89% посетителей «Острова мечты» намерены рекомендовать его посещение своим друзьям и знакомым. В «Острове мечты» работают 27 аттракционов, предназначенных для детей любого возраста и взрослых посетителей.

В числе первых посетителей парка большинство - 67% - москвичи, 24% живут в Подмосковье, 9% приехали из других регионов РФ. Средний возраст посетителей-мужчин составил 38 лет, женщин 37 лет, детей - 8 лет.

