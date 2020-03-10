Пятикратный обладатель премии "Эмми" Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
12:35 10.03.2020
«Я иду по стопам живой легенды телевидения — Ларри Кинга, с которым мне довелось сотрудничать в прошлом году, - отметил Миллер. - Теперь я буду рад работать с ним регулярно. Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!».
Ранее, как сообщает RT, Миллер входил в актерский состав вечерней музыкально-юмористической программы Saturday Night Live на телеканале NBS с 1985 по 1991 год, вел собственные шоу на Tribune Entertainment, HBO и CNBC.
По словам главы RT America Михаила Солодовникова, программа Миллера будет понравится «интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора». В первом выпуске Миллер общался с актером Джеффом Данэмом. «Первый выпуск мы представили в мобильном приложении Portable.TV — за несколько дней до телепремьеры», — отметил Солодовников.
НОВОСТИ
- 12:32 10.03.2020
- В Сингапуре выявили новые симптомы коронавируса
- 12:20 10.03.2020
- Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России
- 12:12 10.03.2020
- Мэр Собянин открыл Центр гибкой электроники в Новой Москве
- 12:05 10.03.2020
- Поправками к конституции предложено закрепить, что дети - важнейший приоритет госполитики
- 12:00 10.03.2020
- 89% гостей парка "Остров мечты" будут рекомендовать его своим знакомым
- 12:00 10.03.2020
- Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая
- 11:32 10.03.2020
- Потребители саудовской нефти запросили в апреле на 30-50% большие объемы - Bloomberg
- 11:25 10.03.2020
- МКБ начал запуск пользовательских сервисов после обновления автоматизированной банковской системы
- 11:20 10.03.2020
- Командующий войсками США в Европе отправлен на карантин
- 11:05 10.03.2020
- Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать