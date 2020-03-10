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Пятикратный обладатель премии "Эмми" Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America

12:35 10.03.2020

Ведущим нового проекта RT America стал известный американский актер, пятикратный обладатель премии «Эмми»  Деннис Миллер. Он запустил новую программу интервью Dennis Miller +1, эпизоды которой будет выходить дважды в неделю, по понедельникам и средам.
«Я иду по стопам живой легенды телевидения — Ларри Кинга, с которым мне довелось сотрудничать в прошлом году, - отметил Миллер. - Теперь я буду рад работать с ним регулярно. Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!».
Ранее, как сообщает RT, Миллер входил в актерский состав вечерней музыкально-юмористической программы Saturday Night Live на телеканале NBS с 1985 по 1991 год, вел собственные шоу на Tribune Entertainment, HBO и CNBC.
По словам главы RT America Михаила Солодовникова, программа Миллера будет понравится «интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора». В первом выпуске Миллер общался с актером Джеффом Данэмом.  «Первый выпуск мы представили в мобильном приложении Portable.TV — за несколько дней до телепремьеры», — отметил  Солодовников.

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