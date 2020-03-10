Жириновский считает, что после изменений в конституции надо досрочно переизбрать Думу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что после вступления в силу изменений к конституции в России надо провести досрочные выборы в Госдуму.

"Заранее хочу сказать, что фракция ЛДПР поддержит поправки", - сказал он журналистам во вторник. - Мы это все поддержим, потому что это наша страна, это наше государство". Однако, по мнению Жириновского, "если обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу".