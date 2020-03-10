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НОВОСТИ

Зюганов выступил против досрочных выборов в Госдуму

13:20 10.03.2020 Источник: Интерфакс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму.

"Давайте сначала разберёмся с коронавирусом и обвалом рубля", - сказал он во вторник, комментируя по просьбе журналистов соответствующее заявление.

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